Египет и Гана сыграли 18 января во 2 туре Кубка африканских наций-2023. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

КАН-2023, 2 тур

Группа B

Египет – Гана – 2:2

Голы: Мармуш, 69, Мостафа, 72 – Кудус, 45+3, 71

Фавориты группы B в первом туре неприятно удивили своих поклонников, потеряв очки. Если Мохамед Салах и компания избежали полного позора, сыграв вничью с Мозамбиком, то Гана сенсационно проиграла Кабо-Верде и после первого тура занимала последнюю строчку квартета. Соответственно, сегодняшний матч приобретал для каждой из команд еще большее значение – еще одна потеря очков значительно ухудшала шансы на плей-офф.

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Очевидно, именно нежелание рисковать оказало серьезное влияние на действия футболистов. Первый тайм – сплошная скука. За 45 минут, учитывая компенсированное время, команды смогли нанести "аж" по одному удару в сторону ворот соперника. Египет, имея Салаха, не создал абсолютно ничего, да и Гана с Айю, Уильямсом и Кудусом разочаровала.

Главное событие первой половины – травма Мохамеда Салаха, которую тот получил незадолго до перерыва. Лидер Египта и Ливерпуля не смог продолжить игру из-за проблем с бедром и покинул поле. Как только Салаха заменили, Гана забила. Отличился другой представитель АПЛ – Кудус из-за пределов штрафной классно положил в нижний угол.

На старте второй половины после розыгрыша штрафного Египет отыгрался, однако радость "фараонов" прервал свисток арбитра – офсайд. VAR подтвердил решение главного рефери, поэтому счет не изменился. Прижали подопечные Руя Витории, но сравняли благодаря ошибке соперников. На 69-й минуте Иньяки Уильямс "привез" гол в свои ворота. Нападающий Атлетика Бильбао отдал обратно на кипера, но мяч перехватил Мармуш. Форвард Египта обыграл вратаря и покатил в сетку с острого угла.

Однако радовались египтяне недолго. Буквально в следующей атаке Гана забила снова. Кудус оформил дубль – хавбек Вест Хэма получил мяч в штрафной и благодаря рикошету снова вывел "черных звезд" вперед.

Вместо Уильямса вышел Букари, буквально тут же повторивший "подвиг" партнера. Снова Гана организовала гол в свои ворота. Букари потерял мяч у своей штрафной, Трезеге отдал на Мостафу, который прошил кипера. Этот гол стал последним в матче – до финального свистка счет не изменился.

2:2 – счет, который вряд ли устроил какую-то из команд. Египет с двумя очками занимает второе место группы B, но, вероятнее всего, потерял Мохамеда Салаха на решающую игру с Кабо-Верде. Гана с одним пунктом осталась последней. Кабо-Верде уже в пятницу может досрочно выйти в плей-офф Кубка Африки, если победит Мозамбик.

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