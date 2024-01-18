Суперкубок Италии, 1/2 финала

Наполи – Фиорентина – 3:0

Голы: Симеоне, 22, Дзербин, 84, 86

Когда Вальтер Мадзарри заменил Руди Гарсию на посту главного тренера Наполи, Аурелио Де Лаурентис настоятельно попросил его не переводить команду на "тренерскую" схему. Мадзарри известен как большой поклонник системы с тремя центральными защитниками, но он дал президенту слово о том, что "продолжит дело Лучано Спаллетти", то есть команда будет играть в 4-3-3.

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До сегодняшнего дня выступления Наполи нельзя было назвать убедительными. В последнем матче команда Мадзарри с трудом обыграла в дерби Кампании Салернитану – победный мяч был забит на 90+6-й минуте центральным защитником. В Эр-Рияде тренер "адзурри" перевёл свою команду на формацию 3-4-2-1 – и неаполитанцы добыли первую крупную победу с конца сентября 2023 года.

Правда, в этом полуфинале всё могло сложиться иначе, сумей Жонатан Иконе реализовать пенальти перед самым перерывом. Однако французский вингер пробил над перекладиной, и преимущество Наполи в один мяч сохранилось. Действующему чемпиону Италии удалось его увеличить в конце встречи, когда Мадзарри выпустил на поле 24-летнего резервиста Алессио Дзербина. Парень появился на поле на 81-й минуте, а уже к 86-й оформил дубль: первый гол он забил после подачи с углового, второй – в контратаке после отбора мяча у Дункана.

В финале Наполи сыграет с победителем пары Интер – Лацио.

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