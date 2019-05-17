Главные новости футбола 16 мая: Малиновский стал чемпионом Бельгии, Динамо продолжает поиски тренера

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 16 мая.

Украина

Свен-Ёран Эриксон хочет возглавить Динамо летом. Еще одним претендентом на пост стал Юрий Калитвинцев, работавший в России. Также киевское Динамо рассматривает вариант продления контракта с Хацкевичем.

Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019. Виталий Миколенко получил повреждение и пропустит чемпионат мира U-20.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства. Зато Евгений Селезнев покинет Малагу, если команда не выйдет в Примеру.

Сергей Ребров может возглавить Бешикташ из Стамбула, а Виктор Скрипник может начать работу с Кайратом.

Наставник Селтика Нил Леннон похвалил Марьяна Шведа за работу на тренировках. Также директор Карпат Ростислав Ящишин объяснил, почему вингер провел полгода в Карпатах на правах аренды.

Другие топ-события

Французский ПСЖ отказался от покупки Гризманна. Зато экс-президент Барселоны Жоан Лапорта усомнился, что фанаты хотят видеть форварда на Камп Ноу.

По данным немецких СМИ, мадридский Реал подписал Йовича из франкфуртского Айнтрахта. В свою очередь фанаты Реала выбрали второго голкипера на сезон 2019/20 между Андреем Луниным и Лукой Зиданом.

Микель Артета может возглавить Лион вместо Бруно Женезио, а Уле Гуннар Сульшер получит необходимый бюджет для усиления Манчестер Юнайтед.