Лунин или сын Зидана – фанаты Реала выбрали второго голкипера на сезон 2019/20

Болельщики мадридского Реала помогли "разрулить" вратарский вопрос.

Пока главный тренер Реала Зинедин Зидан и президент клуба Флорентино Перес "дерутся" за дублера Куртуа, фанаты "бланкос" сделали достаточно однозначный выбор. В опросе издания Marca, кто должен стать вторым голкипером на сезон 2019/20, с огромным отрывом победил Андрей Лунин.

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За украинского вратаря проголосовали 59% респондентов, тогда как сын Зинедина Зидана, Люка, набрал лишь 17% голосов. Кандидатура другого кипера набрала 24%. Всего в опросе приняли участие более 125 000 человек.

Отметим, вратарский вопрос вызвал серьезные разногласия между Пересом и Зиданом. Французский специалист хочет видеть вторым голкипером своего сына, а президент королевского клуба призывает его сделать ставку на Лунина.

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