Эриксон хочет возглавить Динамо, – ТаТоТаке

Известный шведский наставник Свен-Йоран Эриксон хотел бы работать в Динамо.

Журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что легендарный шведский наставник Свен-Йоран Эриксон хотел бы поработать в Динамо.

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Швед известен своей работой в сборной Англии, которую дважды выводил в четвертьфинал чемпионата мира в 2002 и 2006 годах, где уступил Бразилии и Португалии соответственно.

Последние годы провел в Китае, а также в сборной Филлиппин.

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