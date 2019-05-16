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Эриксон хочет возглавить Динамо, – ТаТоТаке

16 мая 10:28 1609 Читати українською
Эриксон хочет возглавить Динамо, – ТаТоТаке
Свен-Йоран Эрикссон / соцсети

Известный шведский наставник Свен-Йоран Эриксон хотел бы работать в Динамо.

Журналист шоу ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил, что легендарный шведский наставник Свен-Йоран Эриксон хотел бы поработать в Динамо.

Шахтер сравнялся с Динамо по количеству трофеев в новейшей истории Украины

Швед известен своей работой в сборной Англии, которую дважды выводил в четвертьфинал чемпионата мира в 2002 и 2006 годах, где уступил Бразилии и Португалии соответственно.

Последние годы провел в Китае, а также в сборной Филлиппин.

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