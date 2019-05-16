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Швед выглядит прекрасно на тренировках, – тренер Селтика Леннон

16 мая 21:55 214 Читати українською
Швед выглядит прекрасно на тренировках, – тренер Селтика Леннон
Марьян Швед / ФК Селтик

Главный тренер Селтика Нил Леннон рассказал, как проходит адаптация украинского вингера команды Марьяна Шведа.

"Он тренировался вчера и выглядел великолепно. Мы, к сожалению, не можем его использовать в последних матчах сезона, но он очень интересный игрок и уже чувствует себя в команде как дома.

Ящишин объяснил, почему Швед провел полгода в Карпатах на правах аренды

Он из тех игроков, которые оставляют очень хорошее впечатление", – цитирует Леннона HITC.

Напомним, что Швед подписал контракт с Селтиком зимой, но присоединился к шотландскому клубу лишь недавно.

В текущем сезоне Швед провел в составе Карпат 26 матчей во всех турнирах, отметившись 15 голами и 4 ассистами.

Селтик выиграл свой 50-й титул чемпиона Шотландии – команда Шведа третий год подряд завоевала все национальные трофеи

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Теги
Мир Марьян Швед Марьян Швед Селтик Селтик Нил Леннон Нил Леннон
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