ПСЖ отказался от покупки Гризманна

Французский ПСЖ решил не вмешиваться в борьбу за форварда Атлетико Антуана Гризманна.

Нападающего сборной Франции в Париже не будет, информирует RMC.

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В столичном клубе знают о желании футболиста остаться в Ла Лиге и перейти в Барселону. ПСЖ решил этим летом сосредоточиться на усилении обороны и средней линии.

Ранее Атлетико объявил об уходе Гризманна из клуба по окончании текущего сезона. Сам француз заявил, что хочет получить новый вызов.

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