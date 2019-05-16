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Сульшер получит необходимый бюджет для усиления Манчестер Юнайтед

16 мая 20:47 291 Читати українською
Сульшер получит необходимый бюджет для усиления Манчестер Юнайтед
Уле Гуннар Сульшер / Reuters

Вице-президент Манчестер Юнайтед Эд Вудворд заверил, что клуб поддержит Уле Гуннара Сульшера во время трансферного окна.

Руководство клуба выделит тренеру необходимую сумму для усиления состава.

"После такого нестабильного сезона, все в Манчестер Юнайтед сосредоточены на достижении тех результатов, которых ждут от этого великого клуба и которого заслуживают наши болельщики.

Сульшер: В следующем сезоне нам надо вернуться с другим пониманием, что такое Манчестер Юнайтед

Все в клубе решительно настроены вернуть МЮ на вершину английского футбола. Мы постоянно стремимся улучшить наш состав для достижения этой цели. У клуба есть финансовые ресурсы, чтобы обеспечить прочную основу и поддержать тренера для достижения успеха на поле. Это будет нашей главной целью", – рассказал Вудворд Sky Sport.

Сезон 2018/19 сложился для Манчестер Юнайтед крайне неудачно. Команда не выиграла ни одного титула и осталась без Лиги чемпионов на следующий год.

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Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия
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