Головні новини футболу 16 травня: Маліновський став чемпіоном Бельгії, Динамо продовжує пошуки тренера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 травня.
Україна
Свен-Йоран Еріксон хоче очолити Динамо влітку. Ще одним претендентом на посаду став Юрій Калітвінцев, який працював у Росії. Також київське Динамо розглядає варіант продовження контракту з Хацкевичем.
Збірна України U-20 визначилась із заявкою на ЧС-2019. Віталій Миколенко отримав ушкодження і пропустить чемпіонат світу U-20.
Українці за кордоном
Руслан Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості. Зате Євген Селезньов покине Малагу, якщо команда не вийде в Прімеру.
Сергій Ребров може очолити Бешикташ із Стамбула, а Віктор Скрипник може розпочати роботу з Кайратом.
Керманич Селтіка Ніл Леннон похвалив Мар'яна Шведа за роботу на тренуваннях. Також директор Карпат Ростислав Ящишин пояснив, чому вінгер провів півроку в Карпатах на правах оренди.
Інші топ-події
Французький ПСЖ відмовився від купівлі Грізманна. Натомість екс-президент Барселони Жоан Лапорта засумнівався, що фанати хочуть бачити форварда на Камп Ноу.
За даними німецьких ЗМІ, мадридський Реал підписав Йовіча з франкфуртського Айнтрахта. Зате фанати Реала обрали другого голкіпера на сезон 2019/20 між Андрієм Луніним і Лукою Зіданом.
Мікель Артета може очолити Ліон замість Бруно Женезіо, а Уле Гуннар Сульшер отримає необхідний бюджет для підсилення Манчестер Юнайтед.