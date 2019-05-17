Головні новини футболу 16 травня: Маліновський став чемпіоном Бельгії, Динамо продовжує пошуки тренера

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 16 травня.

Україна

Свен-Йоран Еріксон хоче очолити Динамо влітку. Ще одним претендентом на посаду став Юрій Калітвінцев, який працював у Росії. Також київське Динамо розглядає варіант продовження контракту з Хацкевичем.

Збірна України U-20 визначилась із заявкою на ЧС-2019. Віталій Миколенко отримав ушкодження і пропустить чемпіонат світу U-20.

Українці за кордоном

Руслан Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії за тур до кінця першості. Зате Євген Селезньов покине Малагу, якщо команда не вийде в Прімеру.

Сергій Ребров може очолити Бешикташ із Стамбула, а Віктор Скрипник може розпочати роботу з Кайратом.

Керманич Селтіка Ніл Леннон похвалив Мар'яна Шведа за роботу на тренуваннях. Також директор Карпат Ростислав Ящишин пояснив, чому вінгер провів півроку в Карпатах на правах оренди.

Інші топ-події

Французький ПСЖ відмовився від купівлі Грізманна. Натомість екс-президент Барселони Жоан Лапорта засумнівався, що фанати хочуть бачити форварда на Камп Ноу.

За даними німецьких ЗМІ, мадридський Реал підписав Йовіча з франкфуртського Айнтрахта. Зате фанати Реала обрали другого голкіпера на сезон 2019/20 між Андрієм Луніним і Лукою Зіданом.

Мікель Артета може очолити Ліон замість Бруно Женезіо, а Уле Гуннар Сульшер отримає необхідний бюджет для підсилення Манчестер Юнайтед.