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Селезнев покинет Малагу, если команда не выйдет в Примеру

16 мая 11:07 132 Читати українською
Селезнев покинет Малагу, если команда не выйдет в Примеру

Украинский нападающий Малаги Евгений Селезнев может покинуть команду уже этим летом.

Контракт украинского форварда с "анчоусами" рассчитан до конца текущего сезона, а возможность продления соглашения активируется только если Малага выйдет в Примеру.

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К слову, за 4 тура до окончания Сегунды команда Селезнева занимает 5 место в турнирной таблице, которое позволяет побороться еще с 3 командами за 1 путевку в элитный испанский дивизион.

Напомним, Евгений Селезнев перешел в Малагу зимой этого года, за это время нападающий сыграл за клуб только 346 минут, не забив ни одного гола.

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Испания Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага
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