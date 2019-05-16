Ящишин объяснил, почему Швед провел полгода в Карпатах на правах аренды

Новый исполнительный директор львовских Карпат Ростислав Ящишин рассказал, почему Селтик отдал Марьяна Шведа в аренду на полгода.

"Когда Селтик выкупил контракт Шведа, у Марьяна было два варианта продолжения карьеры: перейти в аренду в один из известных европейских клубов или остаться в Карпатах, на чем сам он и настоял.

Швед провел первую тренировку в Селтике

Соответственно, Селтик пошел навстречу и разрешил Шведу играть за Карпаты, пока будет идти процесс получения рабочей визы. Таким образом, пока готовились эти документы, мы имели возможность использовать Шведа, и он нам очень помог.

Как только были получены документы на работу, Селтик настоял на приезде Шведа и сделал все правильно. Им необходимо, чтобы игрок, как можно быстрее адаптировался и влился в коллектив. Здесь речь не идет о переговорах или о чем-то еще. Есть контракт и его нужно выполнять", – сказал Ящишин Футбол NEWS.

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