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Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства

16 мая 23:34 362 Читати українською
Малиновский с Генком стал чемпионом Бельгии за тур до конца первенства
Радость "горняков" / Belga

В матче 9-го тура группы чемпионов лиги Жупиле Генк с Малиновским в составе сыграл вничью с Андерлехтом и оформил чемпионство Бельгии.

Бельгия. Лига Жупиле. Группа чемпионов, 9 тур

Андерлехт – Генк – 1:1

Голы: Боласи, 65 – Хейнен, 11

Антверпен – Гент – 1:2

Голы: Бронн, 36, (аг) – Дэвид, 45+1, Серлот, 90+4

Удаление: Бронн, 89

Стандард – Брюгге – 2:0

Голы: Марин, 68, (пен), 90

Удаление: Фаи, 30

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Генк расписал ничью с Андерлехтом и оформил чемпионство. На гол Хейнена в первом тайме брюсельцы ответили забитым мячом Боласи. А поскольку в параллельном матче Брюгге уступил Стандарду, то Генк автоматически оформил чемпионство, поскольку отрыв вырос до 4 очков перед последним туром чемпионата. Отметим, что Малиновский провел весь матч на поле, однако результативными действиями не отметился.

Гент в волевом стиле победил Антверпен. Главным антигероем стал защитник гостей Бронн, который сначала отличился автоголом, а затем был удален с поля. Однако, даже несмотря на это, Гент вырвал победу благодаря голам Дэвида и Серлота. Отметим, что Пластун вышел в стартовом составе гостей, а Безус и Яремчук вышли на замену.

Стандард в меньшинстве уверенно переиграл Брюгге. В первом тайме Фаи получил прямую красную карточку. Однако, даже несмотря на это, Марин дублем принес победу Стандарду.

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