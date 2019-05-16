Турецкий Бешикташ занят поиском нового тренера на смену Шенолу Гюнешу, который покинет команду по окончании сезона.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров может возглавить Бешикташ, сообщает Goal.com. Известно, что рассматриваются кандидатуры Сергея Реброва и ассистента Шенола Гюнеша Гути.

Луческу вскоре станет спортивным директором Бешикташа, – СМИ

Бешикташ за два тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. Отрыв от второго места, что позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет 4 очка. От первой позиции и прямой путевки в групповой этап еврокубка – тоже 4.

Добавим, что Ференцварош под руководством Реброва стал чемпионом Венгрии и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Ребров, Петряк, Харатин и компания отпраздновали чемпионство Ференцвароша – файеры, ведра с водой и другие мгновения