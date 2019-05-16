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Ребров может возглавить Бешикташ

16 мая 17:26 395 Читати українською
Ребров может возглавить Бешикташ
Сергей Ребров / ФК Ференцварош

Турецкий Бешикташ занят поиском нового тренера на смену Шенолу Гюнешу, который покинет команду по окончании сезона.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров может возглавить Бешикташ, сообщает Goal.com. Известно, что рассматриваются кандидатуры Сергея Реброва и ассистента Шенола Гюнеша Гути.

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Бешикташ за два тура до конца сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Турции. Отрыв от второго места, что позволяет сыграть в квалификации Лиги чемпионов, составляет 4 очка. От первой позиции и прямой путевки в групповой этап еврокубка – тоже 4.

Добавим, что Ференцварош под руководством Реброва стал чемпионом Венгрии и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

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Теги
Ференцварош Ференцварош Турция Сергей Ребров Сергей Ребров Бешикташ Бешикташ Шенол Гюнеш Шенол Гюнеш Гути Эрнандес Гути Эрнандес
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