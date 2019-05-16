Миколенко получил повреждение и пропустит чемпионат мира U-20

Защитник Динамо и сборной Украины U-20 Виталий Миколенко травмировался и не поможет нашей команде на молодежном чемпионате мира.

19-летний Миколенко готовился к поездке на Мундиаль в лагере молодежной сборной, где и получил повреждение задней поверхности бедра, передает UA: Спорт.

Лунин, Миколенко, Супряга и другие – Петраков объявил заявку сборной Украины U-20 на сбор перед чемпионатом мира

Вместо Миколенко главный тренер Александр Петраков дозаявил 20-летнего защитника Карпат Олега Веремеенко, выступающего на правах аренды за второлиговый Калуш.

Напомним, на счету Виталия Миколенко уже есть 3 матча за национальную сборную Украины. Два из них – против Португалии и Люксембурга в отборе к Евро-2020.

Шевченко вызвал в сборную Украины 11 легионеров на июньские матчи – тренер рассчитывает на Ярмоленко