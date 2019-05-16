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Миколенко получил повреждение и пропустит чемпионат мира U-20

16 мая 20:34 225 Читати українською
Миколенко получил повреждение и пропустит чемпионат мира U-20
Виталий Миколенко / 1927.kiev.ua

Защитник Динамо и сборной Украины U-20 Виталий Миколенко травмировался и не поможет нашей команде на молодежном чемпионате мира.

19-летний Миколенко готовился к поездке на Мундиаль в лагере молодежной сборной, где и получил повреждение задней поверхности бедра, передает UA: Спорт.

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Вместо Миколенко главный тренер Александр Петраков дозаявил 20-летнего защитника Карпат Олега Веремеенко, выступающего на правах аренды за второлиговый Калуш.

Напомним, на счету Виталия Миколенко уже есть 3 матча за национальную сборную Украины. Два из них – против Португалии и Люксембурга в отборе к Евро-2020.

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Теги
Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Сборная Украины Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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