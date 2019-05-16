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Лапорта: Далеко не все фанаты Барселоны хотят видеть Гризманна в команде

16 мая 19:19 225 Читати українською
Лапорта: Далеко не все фанаты Барселоны хотят видеть Гризманна в команде
Жоан Лапорта / Reuters

Бывший президент Барселоны Жоан Лапорта не верит, что болельщики клуба мечтают о трансфере Антуана Гризманна.

По мнению Лапорты, фанатам "блаугранас" может не понравиться большая цена на форварда Атлетико.

"Думаю, большинство фанатов не хочет видеть его в команде, в частности, из-за его цены, которая, по моему мнению, завышена. Мне кажется, есть другие игроки, способные влиять на игру, которые могут делать то, что мог бы сделать Гризманн.

Но если он перейдет, то все каталонцы поддержат его, как это было с другими игроками", – цитирует Лапорту Marca.

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Напомним, на этой неделе Гризманн официально объявил о том, что он покинет Атлетико после окончания текущего сезона.

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Теги
Трансферы Испания Антуан Гризманн Антуан Гризманн Барселона Барселона Жоан Лапорта
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