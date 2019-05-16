Реал подписал Йовича, – Sky Germany

Мадридский Реал договорился с Айнтрахтом о переходе нападающего Луки Йовича.

Клубы согласовали последние детали трансфера серба, информирует Sky Germany.

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Стоимость перехода составила 60 млн евро, а сам игрок подписал 5-летний контракт на общую сумму в 50 млн евро. Йович пополнил состав Айнтрахта в 2017 году на правах аренды из Бенфики, в апреле немецкий клуб выкупил трансфер и подписал с футболистом полноценный контракт.

В текущем сезоне Бундеслиги он провел 31 матч, забил 17 голов и сделал 6 результативных передач.

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