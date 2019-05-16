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Скрипник может возглавить Кайрат

16 мая 10:54 68 Читати українською
Скрипник может возглавить Кайрат
Виктор Скрипник / соцсети

Экс-наставник Вердера и Риги Виктор Скрипник может перебраться в чемпионат Казахстана.

Кайрат хочет пригласить украинского наставника Виктора Скрипника, сообщает Vesti.kz.

Эсеола голом не помог Кайрата избежать поражения от Атырау – за хозяев забил украинец Аблитаров

Украинец известен своей работой в Вердере, а позже в Риге, с которой выиграл чемпионат Латвии-2018, но в начале этого года покинул клуб.

Кайрат провально начал сезон и находится на 6 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Мир Кайрат Алматы Кайрат Алматы Виктор Скрипник Виктор Скрипник
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