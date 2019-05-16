Скрипник может возглавить Кайрат

Экс-наставник Вердера и Риги Виктор Скрипник может перебраться в чемпионат Казахстана.

Кайрат хочет пригласить украинского наставника Виктора Скрипника, сообщает Vesti.kz.

Эсеола голом не помог Кайрата избежать поражения от Атырау – за хозяев забил украинец Аблитаров

Украинец известен своей работой в Вердере, а позже в Риге, с которой выиграл чемпионат Латвии-2018, но в начале этого года покинул клуб.

Кайрат провально начал сезон и находится на 6 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Наші за кордоном. Привид Мілевського з часів Динамо, українець-рятівник у Словаччині та 5 швів для Голодюка