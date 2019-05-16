Динамо рассматривает вариант продления контракта с Хацкевичем

Киевское Динамо может оставить Александра Хацкевича на посту главного тренера.

Александр Хацкевич имеет шанс остаться на посту главного тренера киевского Динамо несмотря на неудачные результаты в сезоне 2018/19, сообщает Sport Arena.

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В декабре белорусский специалист был очень близок к отставке, но руководство "бело-синих" решило не принимать поспешного решения.

Хацкевич возглавил Динамо летом 2017 года и выиграл с киевлянами Суперкубок Украины-2018, а также дважды вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

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