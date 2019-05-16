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Калитвинцев может возглавить Динамо – он работал в России

16 мая 14:59 1350 Читати українською
Калитвинцев может возглавить Динамо – он работал в России
Юрий Калитвинцев / ФК Динамо Москва

Бывший футболист Динамо Юрий Калитвинцев может стать главным тренером команды.

Киевское Динамо рассматривает возможность приглашения на пост главного тренера своего бывшего полузащитника Юрия Калитвинцева, сообщает Sport Arena.

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Специалист никого не тренировал уже более полутора лет. Последним местом работы было московское Динамо, которое под его руководством вернулось в Премьер-лигу в сезоне 2016/17, став победителем первенства ФНЛ. В октябре того же года он разорвал контракт с москвичами.

В 2009 году Калитвинцев привел сборную Украины U-19 к триумфу на чемпионате Европы.

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