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Артета, который тренирует Зинченко, может возглавить Лион

16 мая 16:15 110 Читати українською
Артета, который тренирует Зинченко, может возглавить Лион
Микель Артета / Соцсети

Французский Лион находится в поисках нового тренера и рассматривает несколько вариантов.

Наставник Лиона Бруно Женезио летом покинет французский клуб, поэтому руководство "аристократов" ищет специалистов, которые могли бы возглавить команду.

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Одним из главных кандидатов является помощник Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити, а также экс-футболист Эвертона и Арсенала Микель Артета, сообщает L'Equipe.

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Еще одним вариантом является Тиагу Мендеш, который входит в тренерский штаб мадридского Атлетико.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Франция Лион Лион Микель Артета Микель Артета
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