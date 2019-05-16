Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков определился, кто поедет в Польшу на чемпионат мира-2019.
ФИФА на своем официальном сайте опубликовала заявки участников чемпионата мира-2019, который состоится в Польше.
Шевченко пригласил на сбор национальной команды Украины 11 молодых игроков
Вратари: Андрей Лунин, Владислав Кучерук, Дмитрий Резник
Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сафронов, Денис Попов, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Даниил Бескоровайный, Ефим Конопля, Игорь Снурницин
Полузащитники: Максим Чех, Георгий Цитаишвили, Алексей Хахлев, Сергей Булеца, Кирилл Дрышлюк, Николай Мусолитин, Алексей Кащук
Нападающие: Владислав Супряга, Даниил Сикан, Денис Устименко
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