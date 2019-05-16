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Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019

16 мая 14:07 387 Читати українською
Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019
Сборная Украины U-20 / ФФУ

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков определился, кто поедет в Польшу на чемпионат мира-2019.

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала заявки участников чемпионата мира-2019, который состоится в Польше.

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Вратари: Андрей Лунин, Владислав Кучерук, Дмитрий Резник

Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сафронов, Денис Попов, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Даниил Бескоровайный, Ефим Конопля, Игорь Снурницин

Полузащитники: Максим Чех, Георгий Цитаишвили, Алексей Хахлев, Сергей Булеца, Кирилл Дрышлюк, Николай Мусолитин, Алексей Кащук

Нападающие: Владислав Супряга, Даниил Сикан, Денис Устименко

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Теги
Сборная Украины Чемпионат мира U-20 Украина U-20 Украина U-20 Александр Петраков Александр Петраков
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