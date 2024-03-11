Украина

Виктор Цыганков вряд ли сыграет за Украину в матчах за выход на Евро-2024. Карло Анчелотти переживает из-за вызова Андрея Лунина в сборную Украины. Игрок олимпийской сборной Украины забил роскошный гол со штрафного.

Полесье решило немедленно уволить Юрия Калитвинцева. Заря якобы может не выйти на матч с Динамо. Новичок Черноморца самовольно покинул расположение одесситов. Хавбек Динамо перестал играть из-за проблем с дисциплиной.

Трансферы

Судаков находится в центре внимания Барселоны – финансовый фактор делает фаворитом Ливерпуль. Старожил Динамо отклонил два предложения из Испании – он выбрал "синицу в руках".

Шахтер готовит трансферную бомбу – "горняки" готовы впятеро переплатить за ценный бриллиант из УПЛ, но придется подождать. ЛНЗ готовится подписать легионера, поигравшего в Италии и Португалии.

Европа

Ливерпуль и Манчестер Сити расписали ничью: Арсенал на вершине, last dance Клоппа и Гвардиолы, хитрость КдБ, арбитр простил. Тоттенхэм уничтожил Астон Виллу в матче за ЛЧ.

Андрей Лунин вышел в основе в 10-м матче подряд и отстоял "на ноль", а Реал разгромил Сельту. Луис Энрике продолжает воспитывать Мбаппе – ПСЖ не выиграл третий матч подряд.