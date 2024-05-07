Погба нашёл, чем занять себя во время длительной дисквалификации. Как информирует Le Parisien, француз снялся в комедийном фильме "4 нуля". Он сыграл в роли тренера, который обучает молодых игроков.

Погба официально отреагировал на четырёхлетнюю дисквалификацию

Сообщается, что фильм станет продолжением ленты «3 нуля» и выйдет в прокат 9 апреля 2025 год. Погба стал не единственным футболистом, который был задействован в съемках. Согласно источнику, актёрами стали также экс-защитник Монако Ролан Курбис и экс-тренер Осера Ги Ру.

Напомним, в августе 2023 года Погба сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля 2024 года антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении полузащитника на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, француз подал апелляцию.

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