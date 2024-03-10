Как стало известно Футбол 24, у полузащитника Динамо Романа Саленко возникли серьезные проблемы.

"Это продолжалось месяцами": Милевский откровенно рассказал о дозах алкоголя, которые привели к коме

18-летний хавбек не попал ни в одну из заявок на матчи Динамо U-19, а также не участвовал в зимних сборах, хотя еще осенью вызывался даже в юношескую сборную Украины. Никакой конкретной травмы у него нет. Источники утверждают, что игрок имеет проблемы с дисциплиной и спортивным режимом.

Напомним, Роман – сын экс-форварда Динамо Олега Саленко. На профессиональном уровне дебютировал в составе вышгородского Диназа. В Динамо перешел в августе 2022 года, присоединившись к команде U-19. В составе сборной Украины U-19 провел 3 матча, без результативных действий.

Топ-5 украинских футболистов, на карьеру которых повлиял алкоголь