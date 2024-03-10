Врач спортивной медицины Дмитрий Бабелюк оперативно проанализировал повреждение Виктора Цыганкова, которое тот получил в матче 28-го тура Ла Лиги против Осасуны (2:0).

"Цыганков повредил медиальную связку колена и, скорее всего, пропустит матчи сборной Украины. Во время борьбы за мяч произошел контакт с соперником, который привел к изгибу внутренней части колена. Игрок сразу почувствовал дискомфорт и четко локализовал проблему.

Ассист Цыганкова и сумасшедший шанс Довбика в видеообзоре матча Жирона – Осасуна – 2:0

Виктор пытался продолжить игру, но после бега с изменением направления попросил замену. Бег с изменением направления движения является типичным тестом на функцию медиальной связки. После замены врачи поставили лед на проблемный участок колена.

Относительно сроков, то даже при минимальном повреждении игроку требуется минимум месяц на восстановление. Первая игра против Боснии уже через 11 дней.

Последний такой кейс с идентичной травмой случился с Трентом Александер-Арнольдом (защитником Ливерпуля, – прим.), которого врачи подпустили к играм уже после трех недель, что привело к рецидиву и вылету минимум на 2 месяца.

Есть надежда, что травма окажется несерьезной, но очень мало шансов, что игрок сможет помочь сборной без ущерба для своего здоровья", – написал Бабелюк в своем Telegram-канале.

Напомним, в полуфинальной стадии плей-офф квалификации на Евро-2024 Украина 21 марта сыграет со сборной Боснии и Герцеговины. В случае успеха "сине-желтые" в решающей битве сойдут с победителем пары Израиль – Исландия.

Жирона вернулась на 2-е место, одолев Осасуну – судья мешал топ-игре Довбика, Цыганков отдал ассист и сломался