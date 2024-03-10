Футболисты луганского клуба устали верить обещаниям руководства. Заря даже может бойкотировать матч 21 тура УПЛ против Динамо, который запланирован на 12 марта.

"В Заре угрожают бойкотом. После победы над Минаем луганский коллектив провел собрание, на котором, в частности, был разбор самого матча. Также затронули тему многомесячных долгов по зарплате и премиальных.

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По моей информации, игроки ребром поставили вопрос о немедленном погашении. Иначе, так же как и клуб, футболисты тоже не будут выполнять свои обязательства. И если не поступит ответ от руководства в ближайшее время, то всерьез будет рассматриваться вариант не выходить на поле против Динамо.

Насколько я понимаю, клуб пытается погасить страсти. Хотя бы временно, чтобы вернуться к этому вопросу во время международной паузы. И чтобы сейчас команда в штатном режиме продолжала подготовку к матчу во вторник", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее президент Зари Евгений Геллер заявлял, что ситуация с долгами не является критической и все идет в штатном режиме. После 20-ти туров луганчане в турнирной таблице УПЛ находятся на 12-й строчке, набрав 19 очков (и имеют 3 игры в запасе).

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