ПСЖ разошелся результативной ничьей с Реймсом в поединке 25-го тура Лиги 1, а матч оставил еще больше вопросов относительно будущего Килиана Мбаппе в Париже.

Чемпионат Франции 2023/24, 25-й тур

ПСЖ – Реймс – 2:2

Голы: Абдельхамид, 17, (аг.), Рамуш, 19 – Мунесси, 7, Диаките, 45

Луис Энрике решил выпустить полурезервный состав – так, Мбаппе, Доннарумма и Фабиан Руис остались на скамейке запасных. На 7-й минуте ПСЖ наказали за ужасную ошибку Хакими – марокканец мог просто выпустить мяч за пределы поля, но остановил его и начал пытаться обыграть соперника – Диаките отобрал снаряд и отдал на Мунетси.

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Однако, парижане очень быстро отыгрались. Сначала после подачи с углового Абдельхамид срезал мяч в собственные ворота. А через 2 минуты Гонсалу Рамуш среагировал на неудачную игру защитника в штрафной и пробил, когда мяч отскочил к нему – 2:1.

Перед перерывом Реймс снова сравнял счет. Агбаду выдал невероятную разрезную передачу, а Диаките легко реализовал выход один на один. Во втором тайме ПСЖ атаковал, но делал это как-то полусильно. Кан Ин Ли расшатал соперников в штрафной, но его удар отразил вратарь, а добивание Солера заблокировали.

Мбаппе вышел на замену на 73-й минуте, а уже на 83-й мог принести парижанам победу, но его фирменный удар пролетел чуть выше дальней девятки. В итоге, игра завершилась 2:2, а ПСЖ не побеждает уже в трех подряд матчах чемпионата – до этого были ничьи с Монако (0:0) и Ренном (1:1).

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