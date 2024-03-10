Главный тренер Реала Карло Анчелотти опасается, что вызов Андрея Лунина в сборную Украины может навредить мадридцам.

Анчелотти не удивлен тем, что Лунин получил вызов в сборную Украины, но все равно известие заставило 64-летнего итальянца нервничать, информирует Defensa Central.

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Причиной стало то, что Андрей может травмироваться в расположении "сине-желтых". Украинец завоевал место в воротах Реала в этом сезоне из-за травмы Куртуа, который еще не восстановился от травмы, поэтому Анчелотти боится остаться без двух вратарей перед решающими матчами сезона.

Напомним, в текущем сезоне Андрей провел за "сливочных" 21 матч во всех турнирах, в которых пропустил 17 голов (еще в 9 поединках отстоял на ноль).

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