Реал после скандальной осечки с Валенсией подпустил Жирону на расстояние четырех очков. Вряд ли этот факт сильно тревожил мадридцев, ведь в домашке против Сельты гандикап можно было нарастить до семи. Более неприятной стало отсутствие дисквалифицированного Беллингема.

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Галисийцы держались в двух зачетных баллах от зоны вылета, поэтому для обороны Реала матч обещал стать легким. В принципе, так и произошло – Лунин за 90+ минут провел всего один сейв, поймав мягкий удар Аспаса из пределов штрафной. Кстати, Андрей вышел в основе в 10-м матче подряд. Все остальные попытки были либо неточными, либо неострыми, либо их заблокировали.

Украинцу в первом тайме пришлось поработать ногами под прессингом и несколько раз сыграть на выходе. Феерическими его действия не назвать, но и ошибок не возникало. Исключением можно назвать разве что эпизод на 45+1-й минуте, когда мяч опускался по высокой дуге, а Лунин недалеко его выбил. Дальнейший удар накрыл Камавинга.

Реал же особо не напрягался. Темп встречи оставался низким – впрочем, еще до перерыва хозяева могли оформить разгром. Так, на 7-й минуте Камавинга замыкал подачу с углового, пробив под перекладину. Гуайта парировал. На 13-й Браим принял пас от Модрича и прострелил с правого края штрафной, однако Васкес немного не успел к мячу.

Потеряв еще несколько хороших атак, Мадрид открыл счет на 21-й минуте. Рюдигер пробил головой после углового, Гуайта парировал на Винисиуса, а затем лежа взял его добивание – вот только Жуниор снова был первым на мяче. 1:0!

Удвоить преимущество Реал мог на 35-й минуте в результате обрезки Мингесы. Винисиус сразу отдал проникающий пас на левый угол вратарской, откуда нанес удар Родриго. Гуайта спас Сельту. Еще через минуту голкипер вытащил выстрел Камавинги с линии полукруга. В конце концов, свисток арбитра отправил футболистов отдыхать при счете 1:0 в пользу "сливочных".

Если в первом тайме Сельта активно вела контригру и создавала определенные проблемы, то после перерыва на поле осталась только одна команда. Реал во все том же среднем темпе доминировал, время от времени создавая голевые моменты. В частности, на 58-й минуте Браим Диас перехватил мяч в центре, протащил его в штрафную, обыгрался с Винисиусом и пробил метров с 12-ти – Гуайта выручил Сельту.

На 66-й Родриго получил проникающий пас от Вальверде и бахнул из пределов штрафной, а на 67-й Винисиус выполнил несколько финтов и нанес удар с линии – Гуайта спас в обоих случаях! Тем не менее, на 80-й минуте ему таки пришлось вынимать мяч из сетки во второй раз, причем гол записали именно на голкипера. Рюдигер замкнул подачу Модрича с углового и попал в перекладину, а сфера срикошетила от нее в спину Гуайти. 2:0!

Вратарь не расклеился, спасая от гола Хоселу на 86-й минуте (тот бил с правого угла вратарской), однако на 88-й дело дошло до разгрома. Гуайта ошибся на перехвате навеса, а мяч просто попал в Карлоса Домингеса – и полетел дальше в ворота. 3:0. Сельта пропустила второй автогол.

Но не последний гол. Уже на последних секундах сыграли замены Карло Анчелотти. Кроос заработал стандарт, свежий Себальйос сразу же разыграл его пасом в разрез, а такой же свежий Гюлер вышел один на один – 4:0! Таким образом, Арда отметился дебютным голом за Реал!

Мадрид отпраздновал разгромную победу, набрал 69 очков и оторвался от второй позиции на семь очков. Лунин снова отстоял на ноль.

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