Україна

Віктор Циганков навряд чи зіграє за Україну в матчах за вихід на Євро-2024. Карло Анчелотті переживає через виклик Андрія Луніна до збірної України. Гравець олімпійської збірної України забив розкішний гол зі штрафного.

Полісся вирішило негайно звільнити Юрія Калітвінцева. Зоря нібито може не вийти на матч з Динамо. Новачок Чорноморця самовільно покинув розташування одеситів. Хавбек Динамо перестав грати через проблеми з дисципліною.

Трансфери

Судаков перебуває в центрі уваги Барселони – фінансовий фактор робить фаворитом Ліверпуль. Старожил Динамо відхилив дві пропозиції з Іспанії – він обрав "синицю в руках".

Шахтар готує трансферну бомбу – "гірники" готові вп'ятеро переплатити за коштовний діамант з УПЛ, але доведеться зачекати. ЛНЗ готується підписати легіонера, який пограв в Італії та Португалії.

Європа

Ліверпуль і Манчестер Сіті розписали нічию: Арсенал на вершині, last dance Клоппа і Гвардіоли, хитрість КдБ, арбітр пробачив. Тоттенхем знищив Астон Віллу в матчі за ЛЧ.

Андрій Лунін вийшов у основі в 10-му матчі поспіль і відстояв "на нуль", а Реал розгромив Сельту. Луїс Енріке продовжує виховувати Мбаппе – ПСЖ не виграв третій матч поспіль.