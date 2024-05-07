ПСЖ – Боруссия Д – видео гола
ПСЖ принимает дортмундскую Боруссию в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Оперативное видео голевых моментов смотрите на "Футбол 24".
завершено
50’ Матс Хуммельс
Первый полуфинал завершился минимальной победой Боруссии 1:0 благодаря единственному голу Фюлькруга. Первый тайм второго матча также прошел без голов, а вот сразу после перерыва Дортмунд снова вышел вперед.
"Шмели" заработали право на угловой, который пошел подавать Юлиан Брандт. Получилось все очень просто – навес, Хуммельса не удержал Лукас Беральдо, и ветеран замкнул подачу.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter