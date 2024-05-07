Первый полуфинал завершился минимальной победой Боруссии 1:0 благодаря единственному голу Фюлькруга. Первый тайм второго матча также прошел без голов, а вот сразу после перерыва Дортмунд снова вышел вперед.

"Шмели" заработали право на угловой, который пошел подавать Юлиан Брандт. Получилось все очень просто – навес, Хуммельса не удержал Лукас Беральдо, и ветеран замкнул подачу.