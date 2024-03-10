"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть (интерес к Фесюну Шахтера – прим.). Эту информацию услышал из СМИ. Честно говоря, не знаю, откуда взялись такие слухи. Когда сам прочитал, то удивился.

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В ближайшее время он не уйдет, поскольку у нас чемпионат в разгаре, это 100 процентов. Если ушел Волынец и есть интерес по Фесюну, то значит, что очень хорошая школа. Соответственно, Вячеслав Кернозенко шикарно делает свою работу. Есть Роман Мысак, есть Валентин Горох. Есть два вратаря, которые, я думаю, очень быстро начнут прогрессировать, как только попадут в первую команду.

Вы смотрели матч против Шахтера? Выбивают Фесюна из колеи слухи или нет? Я думаю, нет. Вы видели, сколько он сейвов сделал? У него все очень хорошо с психикой. Он хорошо играет в воротах. Думаю, он сам был удивлен, когда прочитал про Шахтер. Интересная информация, проверить ее почти невозможно, но будем надеяться", – цитирует Генинсона UA-Футбол.

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