Черкасский ЛНЗ продолжает искать качественное усиление за рубежом. На этот раз скауты обратили внимание на чемпионат Словакии.

ЛНЗ работает над переходом полузащитника словацкого Тренчина Эйнела Соареша, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, сейчас черкасцы занимаются оформлением документов, поэтому через 1-2 недели вингер может присоединиться к команде.

К слову, Соареш – представитель Кабо-Верде. Его основная позиция – левый фланг, но он также может сыграть и справа. 25-летний игрок начинал в молодежной команде Новары, которая сейчас выступает в итальянской Серии С. Впоследствии перебрался в португальскую Брагу.

С января 2022-го защищал цвета Тренчина. В текущем сезоне в 23 матчах забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его контракт со словаками действует до 31 декабря 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 475 тысяч евро.

Напомним, трансферное окно в Украине будет оставаться открытым до 12 марта.

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