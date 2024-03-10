Недавно Судаков подписал новый контракт с Шахтером. В соглашении якобы прописана сумма выкупа в 150 миллионов евро. Впрочем, "горняки" были бы согласны продать одного из своих лидеров даже за 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, такая сумма разбивает мечты Барселоны, в центре внимания которой находится 21-летний украинец. Отмечается, что фаворитом в борьбе за Судакова является Ливерпуль. Однако конкуренцию готовы составить еще несколько клубов АПЛ и других топ-чемпионатов.

К слову, В нынешнем сезоне Георгий сыграл за Шахтер 23 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

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