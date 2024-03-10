Украинец выступает в составе лидера второго дивизиона Польши. Однако выезд к предпоследней команде лиги оказался для Лехии очень непростым.

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Именно Подбескидзе открыл счет на старте матча и удерживал преимущество вплоть до начала второго тайма. Тогда Лехия заработала штрафной. Бить пошел Желизко, выполнив все просто замечательно. До конца игры его команда успела забить еще и второй, одержав победу (2:1).

К слову, это второй гол Желизко в составе Лехии, к которой он присоединился прошлым летом. Игра Ивана не осталась без внимания тренеров сборных – Руслан Ротань вызвал его на сбор олимпийской команды.