“Какие мысли возникают, когда слышу фамилию Тимощук? Я про предателей и сепаратистов не хочу говорить. Это уже не футбольная, а другая составляющая. Может любой человек допустить ошибку, может ошибиться любой тренер, арбитр, функционер. Но предатели... Нет, я даже говорить о них не хочу.

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Если ты украинец, то ты остаешься украинцем на всю жизнь. В противном случае меняй паспорт и не рассказывай об Украине. Человек предал родину – и все. Любой, кто остался в России, для меня предатель. Хоть врач, тренер, игрок. Просто нечего комментировать.

Что сказал бы ему, если бы он стоял передо мной? Не хотел бы его даже видеть. Он ведет свою жизнь в стране, которая уничтожает нас, украинцев, занимается геноцидом. Как такое может быть? А как бы он оказался передо мной? Да он сюда не приедет. Хоть один человек в Украине сказал за него доброе слово, когда он остался там? Нет! Вот сепаратюги скажут, предатели тоже. Всякая нечисть, которая наводит ракеты на наши города скажет. Есть ли такие? К большому сожалению, да. Мрази они все, кто так относится к Украине, кто против Украины", – поделился Грозный в комментарии в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, Тимощук подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против УАФ, которая ранее пожизненно запретила ему осуществлять любую футбольную деятельность, лишила всех титулов, рекомендовала Центру лицензирования лишить его тренерской лицензии Pro-UEFA и тому подобное. Все апелляции в украинские инстанции предатель проиграл. Рассмотрение дела в международном суде запланировано на 22 апреля.

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