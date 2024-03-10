Битва двух высоких оборон с территориальным преимуществом "шпор", которые владели мячом 74% в начале встречи. Матч, как и онлайн-трансляция Астон Вилла – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартовал в 15:00. Команда Эмери с радостью отдала контроль, чтобы разрывать на своих любимых контратаках. Благо, лондонцы всегда готовы выдать щедрый подарок соперникам. Например, на 15 минуте, когда зрители увидели первый удар в матче. Биссума просто отдал поперечный пас на соперника. Хорошо, что выстрел Тилеманса заблокировали.

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Уоткинс встревожил болельщиков хозяев после столкновения с ван де Веном в штрафной. Впоследствии Олли еще раз досталось, но форвард сборной Англии выжил. И упустил безумный момент. Забросы вилланов за спины защитникам на ход своему бомбардиру работали довольно регулярно. В одном моменте Уоткинс вывалился один на один, но решил покатить направо на партнера, пас на которого блокировал защитник. Да, там был минимальный офсайд, но это перекладывание ответственности на одноклубника в худшей позиции неприятно удивило.

Бороться с прорывами Уоткинса из центра поля в штрафную после дальних передач приходится уже и вратарю Тоттенхэма. Викарио очень далеко выбегает в роли либеро. За весь тайм у игроков команды Постекоглу аж 1 удар насчитали – на самом деле по сути это был заблокированный прострел Мэддисона. А в конце первой половины элегантный кивок головой Диня после подачи Макгина едва не завершился нырянием мяча в сетку.

В начале второго тайма Тоттенхэм потерял из-за травмы ван де Вена, которого заменил Дрегушин. Почти сразу после этого фирменная контратака прошла у гостей. Сарр из центра поля вырвался в рейд по правому флангу и прострелил. Мэддисон замкнул, как настоящий центрфорвард. Еще через 3 минуты Конса привез под давлением Кулусевски, который и в первом взятии ворот ведал предголевой пас. Сон выдержал паузу, мог поворачивать на шведа, но нарисовал пас налево. Джонсон увеличил преимущество очень уверенно.

Команды очень похожих стилей встречаются, так что можно утверждать, что Тоттенхэм бьет соперника его оружием на контрах, переходных фазах и низких потерях под давлением. Сегодняшнюю немощность Астон Виллы идеально иллюстрирует красная Макгина. Шотландец не успел за Удоджи и без мысли о мяче влупил итальянца в лучших традициях Винни Джонса или Роя Кина. Комментатор Игорь Бойко удивлялся, что это красная. Серьезно?

Кулусевски с Мэддисоном едва не организовали копию второго гола. Снова высокий перехват, только теперь вдвоем. Однако до конца момент не довели. Вирус эгоизма захватил тело Кулусевски. Сон просто кричал своими разведёнными руками, цитируя классика: "Я жив". Но партнер проигнорировал совершенно свободного корейца и бахнул издали выше. Дрегушин после прострела Кеша принял снаряд на свои тестикулы – ауч, это было больно, подумали все мужчины. А вот румын довольно мужественно принял этот удар по самому уязвимому.

?????? | Aston Villa 0–4 Tottenham



• xG: 0.97 – 1.63

• Shots (on target): 10 (1) – 9 (5)

• Big chances: 2 – 4

• Possession: 31% – 69%

• Touches in opp. box: 22 – 27



Spurs desperately needed points against their direct top-four rivals, and they emphatically took all three of… pic.twitter.com/bz01YVdc3S — Sofascore (@SofascoreINT) March 10, 2024

В итальянском дерби Викарио не пожалел своего здоровья, бросившись под удар Дзаньоло, также пошедшего до конца. На 90 минуте Кулусевски справа обыгрался с Порро и прострелил на Сона, расстрелявшего Мартинеса почти с 11-метровой отметки. Четвертый пришел на 90+4. Сон еще и выкатил джокеру Вернеру. Просто, словно столбики, накрутил кореец двух защитников. Астон Вилла остается на 4 месте, дающем право выйти в Лигу чемпионов. Однако по потерянным очкам Тоттенхэм, который отстает сейчас на 2 балла, уже впереди.

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