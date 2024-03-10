Новичок Черноморца самовольно покинул расположение одесситов – Григорчук рассказал подробности побега легионера
Главный тренер "моряков" Роман Григорчук сообщил, что нигерийский хавбек Джек Ипалибо неожиданно покинул команду.
– Есть еще новичок Ипалибо. Мы его еще не видели, сегодня его не было в заявке.
– К сожалению, мы его, скорее всего, уже и не увидим. Он просто, не знаю, какое слово подобрать, собрался – и уехал.
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– Из-за обстрелов?
– Думаю, что это, наверное, причина. Причем, мы с ним проговорили где-то около часа день назад. А на следующий день мне просто сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде – и куда-то уехал. Мы на него очень рассчитывали.
– Экипировку хотя бы сдал?
– Не знаю, об экипировке я не спрашивал. Но повторюсь: мы на него очень-очень рассчитывали. Очень жаль, что он уехал, – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, Джек Ипалибо перешел в Черноморец из греческой Кифисии в статусе свободного агента 23 февраля. 25-летний хавбек успел сыграть за одесситов в двух матчах УПЛ, проведя на поле в общей сложности 24 минуты.
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