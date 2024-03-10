– Есть еще новичок Ипалибо. Мы его еще не видели, сегодня его не было в заявке.

– К сожалению, мы его, скорее всего, уже и не увидим. Он просто, не знаю, какое слово подобрать, собрался – и уехал.

Шедевральный победный гол в видеообзоре матча Черноморец – Ворскла – 0:1

– Из-за обстрелов?

– Думаю, что это, наверное, причина. Причем, мы с ним проговорили где-то около часа день назад. А на следующий день мне просто сказали, что его в команде уже нет. Он уже в поезде – и куда-то уехал. Мы на него очень рассчитывали.

– Экипировку хотя бы сдал?

– Не знаю, об экипировке я не спрашивал. Но повторюсь: мы на него очень-очень рассчитывали. Очень жаль, что он уехал, – сказал Григорчук на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Джек Ипалибо перешел в Черноморец из греческой Кифисии в статусе свободного агента 23 февраля. 25-летний хавбек успел сыграть за одесситов в двух матчах УПЛ, проведя на поле в общей сложности 24 минуты.

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