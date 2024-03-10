Ливерпуль поделил очки с Манчестер Сити (1:1) в центральном матче 28 тура АПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Ливерпуль и Манчестер Сити ведут борьбу за чемпионство. Арсенал вчера вырвался в лидеры, но три суперкоманды идут вплотную, поэтому очные встречи невероятно важны. Дополнительная интрига – последняя серия легендарного противостояния Клоппа и Гвардиолы в рамках АПЛ, ведь немец уходит из Ливерпуля.

Ничья в пользу Зинченко и Ко в видеообзоре матча Ливерпуль – Манчестер Сити

Фора для Манчестер Сити

Главная ремарка – кадровая ситуация. Гвардиоле недоступен только Грилиш, а основа на неделе отдохнула. У Клоппа полный лазарет звезд, Кванса с Гомесом в старте, а Салах вернулся только на скамейку запасных. Мерсисайдцы получили небольшую компенсацию благодаря бешеным трибунам Анфилда.

Первое впечатление от игры – встретились действительно сильнейшие команды сильнейшей лиги мира. Невероятная интенсивность, каждый эпизод продуман на три шага вперед, высокий уровень исполнения. Футбол высочайшего уровня. И если от Сити этого нужно ждать, то Ливерпуль удивляет тем, что резервисты не снижают качество.

Манчестер Сити лучше начал и сделал несколько острых перехватов – Альварес и де Брюйне заставили Келлехера вступить в игру. "Горожане" зарабатывали стандарты и конвертировали их в моменты. Даже в голы. Де Брюйне хитро прострелил на ближнюю с углового, где "красные" потеряли Стоунза. Джон открыл счет.

Безумный и эффективный прессинг Ливерпуля

Обе команды высоко прессинговали, но лучше это удавалось Ливерпулю. Оборона гостей под давлением вынуждена была просто выбивать мяч. Были опасные потери. И это команда Гвардиолы! Прессинг создавал столько проблем, что Манчестер Сити отдал владения.

Очень понравилась средняя линия Ливерпуля, которая выиграла массу важных эпизодов. Мак Аллистер совмещал работу без мяча с построением классных комбинаций. Аргентинец построил атаку, которая завершилась голом, но Дарвин залез в офсайд. Остро подключался Брэдли, вовремя рывки делал Собослай.

В начале второго тайма прессинг Ливерпуля привел к голу. Аке поплыл и отдал ужасный пас назад Эдерсону. Бразилец не успевал к мячу, поэтому сбил в собственной штрафной Дарвина. Мак Аллистер реализовал пенальти и сравнял счет.

Напряженный финал в пользу Арсенала

Нельзя сказать, что Манчестер Сити полностью потерял контроль. Просто хозяева действовали слишком классно. А манкунианцы завершали свои атаки как-то хаотично: неточные пасы де Брюйне, неподготовленные удары. Странно видеть, когда соперник играет лучше Сити.

Клопп усилил команду со скамейки запасных. Эллиот неплохо интерпретировал роль правого вингера, находя партнеров в штрафной площади, но Салах – это Салах. Египтянин вышел и в мгновение вывел Диаса один на один с вратарем. Колумбиец сегодня плохо завершал, испортив и пас Нуньеса.

Liverpool 1-1 Manchester City



An enthralling game at Anfield ends all square after Alexis Mac Allister's penalty cancels out John Stones' opener.



Arsenal stay top of the Premier League ahead of Liverpool on goal difference, and they face City at the Etihad next. #LIVMCI pic.twitter.com/ev6Sw6cG6V — Opta Analyst (@OptaAnalyst) March 10, 2024

Эдерсон травмировался, в ворота Сити стал Ортега – и работы у него было предостаточно. Бывший голкипер Арминии спас после ударов Диаса, Нуньеса и Квансы. Мерсисайдцы лучшие в Европе по голам в последние 20 минут и по результативным действиям футболистов, вышедших на замену. Все свидетельствовало о том, что Ливерпуль дожмет гостей.

Впрочем, едва не случился противоположный сценарий. Манчестер Сити почти превратил редкие выходы в атаку в победный гол. Мяч рикошетом от Фодена прилетел в перекладину, а Доку попал в штангу. В компенсированное время арбитр простил Сити, не поставив пенальти за тхэквондо Доку в своей штрафной.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Манчестер Сити с 63 очками остался на третьем месте АПЛ. Ливерпуль набрал 64 балла и сравнялся с Арсеналом, но занимает второе место из-за худшей разницы голов.