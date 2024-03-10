Житомиряне ушли на зимнюю паузу среди лидеров УПЛ, но провалили старт второй части сезона. Полесье проиграло ЛНЗ и Александрии, а с Рухом расписало ничью. Очевидно, такие результаты не удовлетворяют руководство.

"Нам что, сняться с чемпионата?": Калитвинцев – о возможной отставке и отсутствии лидера до конца сезона

По информации ТаТоТаке, в ближайшее время Полесье должно официально объявить об отставке Юрия Калитвинцева. Исполнять обязанности главного тренера будет наставник второлигового Звягеля – Сергей Шищенко.

Напомним, Калитвинцев возглавил Полесье летом 2021 года и выиграл с командой Первую лигу. Всего во главе житомирян тренер провел 65 матчей, в которых одержал 38 побед и потерпел 15 поражений.

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