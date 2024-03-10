Как стало известно "Футбол 24", Шепелева предлагали двум клубам Сегунды – Овьедо и Леганесу.

Динамо официально продлило контракт со своим звездным воспитанником-старожилом

Оба клуба были готовы подписать Владимира летом при условии выхода в Ла Лигу. Впрочем, Шепелев выбрал более надежный вариант, подписав новый контракт с Динамо.

Напомним, Шепелев – воспитанник Динамо. Играл за юношескую и молодежную команду Динамо, прежде чем дебютировал за основу 25 февраля 2017-го в выездном матче с луганской Зарей. Всего за это время он провел более 200 матчей за киевлян во всех турнирах и забил шесть мячей.

В текущем сезоне в 13 поединках отметился одним голом. За сборную Украины отыграл 6 матчей. Transfermarkt оценивает его в 2 млн евро.

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