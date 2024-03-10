Шахтер является главным фаворитом в борьбе за голкипера Колоса Кирилла Фесюна, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, "горняки" сделали руководству ковалевцев предложение в размере 3-х миллионов евро. Отмечается, что 21-летний вратарь может перейти в стан дончан еще в это трансферное окно (которое закрывается 12 марта). Такую вероятность, однако, оценивают в 5-10%. Если же перехватить голкипера сейчас не удастся, то это, с большой вероятностью, произойдет уже летом.

К слову, ранее СМИ писали об интересе к Кириллу со стороны клубов АПЛ и Бундеслиги.

Напомним, Фесюн перешел в Колос из Ворсклы в марте 2021 года. В текущем сезоне он провел за "хлеборобов" 19 матчей, в которых пропустил 14 голов (еще в 10 поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с ковалевцами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро. За молодежную сборную Украины он сыграл 7 матчей.

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