Украина

Горячо завершился 16 тур УПЛ. Заря в меньшинстве обыграла Шахтер – сработала замена Скрипника, первое поражение Каштру в УПЛ. Смотрите видеообзор зрелищного матча. Наставник "горняков" считает, что итог несправедлив.

Динамо разгромило Львов и увеличило отрыв от Шахтера до четырех очков. Киевляне забили аж 4 гола, воспользовавшись вопиющими ошибками соперника. Мирча Луческу отметил, что его команда должна сохранить этот ритм.

Олимпик проиграл Минаю в дебютном матче под руководством Калитвинцева – закарпатцы победили впервые за пять туров УПЛ. Юрий Калитвинцев прокомментировал свой дебют у руля Олимпика и сообщил о тяжелой травме подопечного.

Прорыв Малиновского

Руслан Малиновский впервые за три недели вышел в стартовом составе Аталанты. Украинец не просто отыграл 80 полезных минут, но и забил победный гол-красавец в ворота Сампдории. Бергамаски вернулись в топ-4. Малиновский подчеркнул важность своего гола для Аталанты, а еще пошутил над своим итальянским.

Европа

Свои матчи провели будущие соперники Динамо и Шахтера в Лиге Европы. Вильярреал уступил дома Атлетико и продолжил свободное падение с ужасной серией. Рома проиграла Милану в матче с тремя отмененными голами – "проклятие" Фонсеки, или Кого бояться Шахтеру?

Челси и Манчестер Юнайтед победителя не определили – "дьяволы" засушили еще один топ-матч и не пустили Томаса Тухеля в зону Лиги чемпионов. Матч запомнился скандально неназначенным пенальти в ворота "синих". В других поединках АПЛ дубль+ассист Бейла принес крупную победу Тоттенхэму, Ливерпуль прервал 4-матчевую безвыигрышную серию, а Арсенал одолел Лестер.