Красавец-гол Малиновского в видеообзоре матча Сампдория – Аталанта – 0:2
16:28 - Читати українською
Сампдория принимала Аталанту в 24-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Сампдория – Аталанта.
Робин Госенс 70’
70’ Робин Госенс
Команды начали матч на равных, а Руслан Малиновский несколько раз проверил голкипера генуэзцев. Под занавес первого тайма один из ударов украинца вышел результативным и невероятно красивым! Наш хавбек обыгрался с Муриелем и шедеврально попал в дальнюю девятку.
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Во втором тайме Аталанта продолжала атаковать, а Госенс в прыжке удвоил преимущество бергамасков. Команда Малиновского и Коваленко (он весь матч просидел в запасе) одерживает уверенную победу и поднимается на 4 место с 46 очками, Сампдория осталась десятой.
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