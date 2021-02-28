Команды начали матч на равных, а Руслан Малиновский несколько раз проверил голкипера генуэзцев. Под занавес первого тайма один из ударов украинца вышел результативным и невероятно красивым! Наш хавбек обыгрался с Муриелем и шедеврально попал в дальнюю девятку.

Аталанта разбила Сампдорию – Малиновский забил супергол и подвинул Фонсеку з зоны ЛЧ

Во втором тайме Аталанта продолжала атаковать, а Госенс ​​в прыжке удвоил преимущество бергамасков. Команда Малиновского и Коваленко (он весь матч просидел в запасе) одерживает уверенную победу и поднимается на 4 место с 46 очками, Сампдория осталась десятой.