Четвертая попытка Каштру обыграть Скрипника, ведь после двух побед дончан в начале этого тренерского противостояния пора луганского клуба. В предыдущих 3 очных встречах "горняки" потеряли 7 очков. Действующие чемпионы отставали от Динамо на минимальное расстояние. Отчетный матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Заря на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Заря демонстрирует лучшую форму в УПЛ. Команда Скрипника выигрывала 5 туров подряд и утвердилась на 3 позиции. Сможет ли Каштру на фоне усталости после еврокубковых поединков с Маккаби прервать обе серии своего оппонента? Интрига в дуэли тура захватывала.

Шахтер – Заря: онлайн-трансляция матча УПЛ

Первый за 7 месяцев выход Исмаили в официальной игре "горняков". Бразилец восстановился после тяжелой травмы крестообразных связок. Ураганное начало Шахтера. Мораес опасно пробивает метров с 15, Патрик попадает в штангу фирменным выстрелом из-за пределов штрафной. Тайсон с Исмаили довольно успешно пытаются разрывать правый фланг Зари. Додо с Тете активничают справа. Команда Скрипника отвечает только скоростными забегами своих игроков, которые спокойно перекусывают дончане. Кочергин уже на 13 минуте ушел с поля. Хомченовский заменил травмированного лидера гостей (5 голов плюс 3 ассиста за 13 туров).

Не работает высокий прессинг луганской команды. Шахтер делает на поле почти все, что душе угодно. Только возле и в пределах своей штрафной Заря еще как-то сдерживает натиск соперника. Тете накручивает в центре поля финтами 2-3 оппонентов. Бразилец успевает и на подборах играть и завершать атаки. Василь пока держится в воротах. Гладкий сигнализирует об игре рукой в ​​штрафной. Матвиенко, возможно, и рисковал привезти пенальти, но экс-форвард Шахтера забрался в офсайд. Сайядманеш вырвался один на один и два раза подряд проиграл дуэль Трубину. Здесь также еще и положение вне игры фиксирует судейская бригада Екатерины Монзуль.

Тайсон пробивал издали, что не очень понравилось Каштру. Пожар за пожаром в защите Шахтера. Особенно проваливается зона Додо с Витао. Гладкий вырвался на минимальный оперативный простор – Трубин раз за разом надежно защищает ворота. Еще одна похожая комбинация с пасом за спины завершилась угловым, после подачи которого и скидки все того же Гладкого Вернидуб ударом скорпиона едва не забил феноменальный гол года – снова Трубин! Ориентировочно по 15 минут доминирования каждой из команд, обмен моментами интригует. Еще одна треть тайма уже с большей осторожностью со стороны обоих лагерей: здесь больше нервов, фолов, задержек и разговоров с Монзуль.

Свои моменты, впрочем, нашли оба соперника. Патрик остро забрасывал через центр, а Юрченко метров с 40 едва не перебросил Трубина, Анатолий потянул. Почти полное равновесие по ударам (6:5 в целом, 3:3 в створ), Заря как минимум с не менее острыми шансами забить, но Трубин не желает обрывать сухую серию Шахтера из 5 матчей во всех турнирах (кабинетную техническую победу на поле Ингульца не учитываем).

Гладкий губит еще один момент забить. Теперь уже провал в зоне Исмаили и Матвиенко. Боковая судья в том моменте придумала офсайд, но Александр линию выдержал идеально. Но не менее круто сыграл голкипер "горняков", который уже лежа по-волейбольной подбросил мяч, чтобы соперник не добил в пустые ворота. А теперь наступила очередь геройствовать Абу Ханне, который дважды подряд заблокировал остроту вблизи вратарской зоны гостей. Монзуль выписала желтую Патрику за отмашку. Еще одна претензия на пенальти от Зари. Сайядманеш здесь выдал желаемое за действительное.

Шахаб и Иванисеня заменили Кабаева с Гладким. Тайсон дважды подряд заводит атаки Шахтера. Василь играет не менее надежнее Трубина. Шахаб выигрывает борьбу за добивание у Марлоса. Принципы универсализма Скрипника во всей красе. Жуниор Рейс боролся у боковой линии против Мораеса. Бойко в кабине VAR посоветовал Монзуль посмотреть эпизод с помощью повторов. Коснулся бразильский защитник Зари шипами ноги соперника, на стоп-кадрах выглядело довольно грубо. Василь с помощью своих защитников тянет удар за ударом с убийственных позиций. Очень тяжело команде Скрипника в меньшинстве, защита трещит. Но забивают именно гости. Сайядманеш прорвался по правому флангу и выложил под удар... Иванисени - расстрел, который не мог остановить даже Трубин.

Первое поражение Шахтера в УПЛ 2020/21. Круг замкнулся. Заря была последним клубом, которому за более чем 11 месяцев удалось переиграть команду Каштру в рамках чемпионата Украины. И вот новый триумф, снова 1:0, но на этот раз в Киеве. Самый неудобный соперник для "горняков" в Премьер-лиге? Заря набирает 29 баллов, что на 4 меньше, чем у Шахтера. Динамо в случае победы над Львовом уйдет в 4-очковый отрыв от действующего чемпиона.