Україна

Гаряче завершився 16 тур УПЛ. Зоря в меншості переграла Шахтар – спрацювала заміна Скрипника, перша поразка Каштру в УПЛ. Дивіться відеоогляд видовищного матчу. Наставник "гірників" вважає, що підсумок несправедливий.

Динамо розгромило Львів і збільшило відрив від Шахтаря до чотирьох очок. Кияни забили аж 4 голи, скориставшись кричущими помилками суперника. Мірча Луческу зазначив, що його команда повинна зберегти цей ритм.

Олімпік програв Минаю у дебютному матчі під керівництвом Калітвінцева – закарпатці перемогли вперше за п'ять турів УПЛ. Юрій Калітвінцев прокоментував свій дебют біля керма Олімпіка та повідомив про важку травму підопічного.

Прорив Маліновського

Руслан Маліновський вперше за три тижні вийшов у стартовому складі Аталанти. Українець не просто відіграв 80 корисних хвилин, а й забив переможний гол-красень у ворота Сампдорії. Бергамаски повернулися в топ-4. Маліновський підкреслив важливість свого голу для Аталанти, а ще пожартував зі своєї італійської.

Європа

Свої матчі провели майбутні суперники Динамо та Шахтаря в Лізі Європи. Вільяреал поступився вдома Атлетіко і продовжив вільне падіння з жахливою серією. Рома програла Мілану в матчі з трьома скасованими голами – "прокляття" Фонсеки, або Кого боятися Шахтарю?

Челсі та Манчестер Юнайтед переможця не виявили – "дияволи" засушили ще один топ-матч і не пустили Томаса Тухеля в зону Ліги чемпіонів. Матч запам'ятався скандально непризначеним пенальті у ворота "синіх". В інших поєдинках АПЛ дубль+асист Бейла приніс розгромну перемогу Тоттенхему, Ліверпуль перервав 4-матчеву безвиграшну серію, а Арсенал здолав Лестер.