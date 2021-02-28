Львов – Динамо – 1:4 – видео голов и обзор матча
22:15 - Читати українською
Львов принимал Динамо в 16 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Динамо.
завершено
Виктор Цыганков 36’
Томаш Кендзёра 52’
Богдан Леднев 90’
36’ Виктор Цыганков
52’ Томаш Кендзёра
90’ Богдан Леднев
Беседин уже на первой минуте праздновал взятие ворот после позорного ляпа от голкипера Львова. До свистка на перерыв Цыганков удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти.
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Во втором тайме доминация киевлян продолжилась, что конвертировалось в еще два мяча. Стоит отдать должное хозяевам, которые все же смогли отличиться голом престижа.
Победа закрепила Динамо на первой строчке, отрыв от Шахтера составляет 4 очка. Львов опустился на последнее место УПЛ.
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