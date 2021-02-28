Львов принимал Динамо в 16 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Львов – Динамо.

Беседин уже на первой минуте праздновал взятие ворот после позорного ляпа от голкипера Львова. До свистка на перерыв Цыганков удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти.

Шахтер – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Во втором тайме доминация киевлян продолжилась, что конвертировалось в еще два мяча. Стоит отдать должное хозяевам, которые все же смогли отличиться голом престижа.

Победа закрепила Динамо на первой строчке, отрыв от Шахтера составляет 4 очка. Львов опустился на последнее место УПЛ.

Динамо разгромило Львов – киевляне увеличили отрыв от Шахтера до четырёх очков