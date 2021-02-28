Англия, Премьер-лига, 26-й тур

Кристал Пэлас – Фулхэм – 0:0

Лестер – Арсенал – 1:3

Голы: Тилеманс, 6 – Луис, 39, Ляказетт, 45+2 (пенальти), Пепе, 52

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Британская столица приняла очередное дерби. Фулхэм прибыл на Селхерст Парк с намерением победить и вплотную приблизиться к Ньюкаслу и Брайтону, которые находятся над зоной вылета. "Коттеджеры" со старта взяли ход поединка под свой контроль, едва не полностью перекрыв кислород Пэлас. Однако, превратить игровое преимущество в забитые мячи оказалось непросто. В конце концов, Фулхэм не забил, и пусть и не пропустил, но ухудшил свои шансы на выживание.

Зато в Лестере решили долго не запрягать. Уже на 6-й минуте Юри Тилеманс обокрал оппонента на правом фланге, сместился в штрафную и крутым выстрелом по диагонали в дальний угол заставил капитулировать Лено. В дальнейшем "лисы" имели еще несколько возможностей, чтобы закрепить свое преимущество, но не воспользовались ими. За это Арсенал наказал под занавес первого тайма. К тому же, дважды. Сначала Давид Луис головой классно замкнул навес Виллиана со штрафного, а в добавленное арбитром время Александер Ляказетт уверенно реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой.

Вторая половина могла подарить еще один камбэк, ведь Лестер вышел отыграться. Однако, уже в дебюте "лисы" потеряли из-за травмы Барнса, а минуту спустя пропустили в третий раз. Это Виллиан в быстрой контратаке "канониров" выложил мяч под удар Николя Пепе, а тот спокойно отправил "полосатого" в пустые ворота. Несмотря на более получаса игрового времени, хозяева вернуться в игру не смогли. Арсенал даже был ближе к оформлению разгрома, но свои возможности не реализовал.

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