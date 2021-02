Обе команды подходили к отчетному противостоянию с большими проблемами. Атлетико, потеряв 5 очков в двух матчах с Леванте, позволил конкурентам реанимировать борьбу за титул. Реал и Барса хладнокровно сокращают отставание, пока "матрасники" разбираются со своим первым кризисом по ходу сезона.

Вильярреал, который вскоре проэкзаменует киевское Динамо в 1/8 финала Лиги Европы, лихорадило еще сильнее. "Желтая субмарина" не побеждала 6 матчей подряд в чемпионате (на своем поле – со 2-го января). Более того, основной форвард хозяев Пако Алькасер неожиданно остался вне заявки из-за микроповреждения, а Унаи Эмери отбывал двухматчевую дисквалификацию.

Жоау Фелиш снова начал на скамейке запасных, тогда как Луис Суарес должен был играть очень осторожно. Потенциальное 5-е предупреждение грозило ему дисквалификацией на Мадридское дерби, которое состоится уже в следующем туре.

Вильярреал доминировал в стартовые 20 минут. "Желтые" больше контролировали сферу, атаковали обоими флангами и нанесли два удара в сторону ворот Облака (1 – в створ). Да, словенский кипер легко справился с выстрелом Парехо по центру, но опытного хавбека оставили без опеки на линии штрафной. Ману Трихерос, некий "Хави на минималках", выводил Чуквуезе на свидание с кипером – Коке вовремя подстраховал защитников.

Несмотря на стартовый натиск хозяев счет несколько нелогично открыли мадридцы после розыгрыша углового. Савич, выиграв воздух, пробил в ближний – Асенхо среагировал, но на пути мяча оказался Педраса, который буквально занес в собственные ворота. Система VAR несколько минут проверяла эпизод из-за возможного офсайд серба – все чисто.

Жерар Морено потерял роскошную возможность увеличить свой бомбардирский задел до 15 мячей. Форвард сборной Испании избежал офсайда, но не сумел укротить сферу, и в конце концов пробивать пришлось в падении головой – Облак парировал.

Перед свистком на перерыв Лемар отмахнулся локтем от Капу. Игроки Вильярреала требовали красную, однако все завершилось обычным предупреждением. Атлетико пошел отдыхать с минимальным преимуществом (0:1), хотя команда Эмери выглядела интереснее – 9:3 по ударам, 58% на 42% во владении мячом. Правда "матрасникам" удалось нейтрализовать быстрого Чуквуезе, который больше двигался без мяча.

Опасаясь возможного удаления Лемара, Симеоне не выпустил француза на второй тайм – Жоау Фелиш получает вагон времени, чтобы доказать собственную профпригодность. Впрочем голевой момент на ровном месте создает Луис Суарес. Уругваец обокрал Пау Торреса, а вторым касанием выстрелил в ближнюю девятку – Асенхо спас. Мадридцы полностью перехватили инициативу после перерыва, Вильярреал только опасно огрызался.

