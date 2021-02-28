Шахтер принимал Зарю в 16 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Заря.

Шахтер очень активно начал матч, но ближе к середине первого тайма луганчане выровняли игру и даже имели несколько хороших возможностей открыть счет, стоит выделить сногсшибательный удар Вернидуба пяткой.

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В конце поединка "горняки" пропустили роковую контратаку, штурмуя ворота команды Скрипника. Аллахьяр протащил мяч через все поле, выдал великолепный пас на Иванисеню, который в упор расстрелял владения Трубина.

Шахтер остался вторым в таблице УПЛ, Заря с матчем в запасе отстает от "горняков" лишь на 4 очка.

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